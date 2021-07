Carnate non è più Covid free, quattro contagi: il sindaco invita a vaccinarsi Il sindaco Davide Nava cita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e invita i concittadini a vaccinarsi. «È l’unica strada per uscire dalla pandemia. Sono d’accordo con quanto detto dal Presidente della Repubblica. La vaccinazione ci garantisce un futuro diverso».

Quattro cittadini di Carnate positivi al Covid dopo alcune settimane in cui non si erano registrati casi. Il sindaco Davide Nava cita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e invita i concittadini a vaccinarsi.

È quanto emerso dal consueto video messaggio settimanale registrato dal primo cittadino nel tardo pomeriggio di giovedì 29 luglio: «Mi duole informare che in questi giorni le persone positive sono quattro - le sue parole -. Tutti sono molto giovani o giovani. Questa è la dimostrazione che bisogna vaccinarsi. È l’unica strada per uscire dalla pandemia. Sono d’accordo con quanto detto dal Presidente della Repubblica. La vaccinazione ci garantisce un futuro diverso. Dai dati che abbiamo risulta che mancano ancora molti cittadini adulti. Sui nostri canali abbiamo comunicato tutte le informazioni in merito per richiedere e ricevere la prima dose».

