Carnate, le rubano in casa le ceneri del padre: «Restituitele, sono pronta a pagare un riscatto» L’appello di una donna di Carnate ai ladri che sabato le hanno svaligiato casa rubando anche l’urna con le ceneri del padre: «Mettetevi in contatto con me, restituitemi le ceneri: sono pronta a pagare un riscatto».

Ladri senza cuore rubano le ceneri di un defunto in via Galilei a Carnate e la figlia lancia un appello per riavere indietro l’urna del padre. «Vi prego - dice la donna - chi ha l’urna di mio padre la lasci per strada dove qualcuno la possa vedere, vicino a una chiesa, davanti al cancello di notte... riportate mio padre a casa» sono le parole con cui chiede ai ladri di restituire quanto sottratto.

«Sull’urna c’è scritto nome e cognome di mio padre, Antonio Martino» ha detto la donna che sabato sera tornando con la madre nella propria abitazione ha trovato le stanze sottosopra: sono stati rubati diversi gioielli e soprattutto il contenitore del corpo cremato del padre, credendolo forse il contenitore di altri preziosi. «Tutto il resto non mi interessa, ma l’urna di mio padre è importante, non gettatela tra i campi, ma mettetevi in contatto con me, sono disposta a pagare anche un riscatto, ma quell’oggetto per me e per tutta la mia famiglia ha un grande valore». Chiunque avesse notizie o vedesse l’urna può contattare i carabinieri di Bernareggio.

