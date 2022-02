Carnate, collegamento pedonale nel verde in zona Passirano Verrà realizzato la prossima primavera. Sottoscritta una convenzione con il parroco don Adelio Molteni per avere in comodato d’uso un piccolo tratto di prato di proprietà della comunità pastorale indispensabile alla realizzazione.

Il Comune di Carnate lavora per realizzare un collegamento pedonale tra via XVII Marzo e via IV Novembre in zona Passirano attraverso il parco Aureo. «Questa mattina (mercoledì 2 febbraio) abbiamo sottoscritto una convenzione con il parroco don Adelio Molteni per avere in comodato d’uso un piccolo tratto di prato di proprietà della comunità pastorale per costruire questo camminamento che faciliterà il passaggio dei pedoni da una via all’altra passando dai giardinetti alla chiesa della frazione in prossimità di via Grandi che conduce verso Cascina Corrada» ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Egidio Passoni.

Settimana prossima ci saranno degli approfondimenti tecnici per poi costituire il collegamento pedonale nella sua interezza la prossima primavera. Un’agevolazione per i residenti della zona e per gli studenti che si recano in via IV Novembre a prendere il pullman per andare a scuola con un percorso protetto e in un certo senso immerso nel verde.

