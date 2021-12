Carnate: addio all’ex parroco don Giovanni Verderio, è stato decano del vimercatese È mancato a 81 anni don Giovanni Verderio, ex parroco di Carnate e sacerdote in molte comunità del vimercatese, di cui è stato decano. I funerali il 24 dicembre.

Carnate piange la scomparsa del suo ex parroco don Giovanni Verderio Il sacerdote 81enne si è spento mercoledì 22 dicembre nell’hospice di Erba, dove ultimamente risiedeva combattendo contro una brutta malattia, dopo aver trascorso oltre 30 anni come parroco di Carnate prima e responsabile della comunità pastorale Madonna del Carmine poi comprendente anche le chiese di Usmate, Velate e Ronco Briantino.

Ordinato prete nel ’65 è stato coadiutore nel lecchese nella parrocchia di Acquate. Dal ’71 è stato assistente all’oratorio San Luigi di Concorezzo per 10 anni e dall’81 all’88 nella chiesa di Santa Maria Incoronata a Milano nei pressi della stazione Garibaldi è stato nominato parroco, prima di arrivare a Carnate.

Nei primi anni del 2000 è stato anche decano del vimercatese. E pensare che la sua vocazione è maturata in terra basca esattamente a Maestù, dove è nato e cresciuto prima di trasferirsi in Italia, perché la mamma Maria era originaria proprio di quei luoghi al confine tra Francia e Spagna vicino ai Pirenei. «È sempre stata una figura generosa e fedele al Signore – ha fatto sapere il suo successore e attuale responsabile della comunità pastorale Madonna del Carmine don Adelio Molteni -. È stato un riferimento per tutti per oltre 30 anni». A queste parole si è aggiunto il ricordo del parroco di Vimercate don Mirko Bellora che l’ha ricordato come «una roccia con cui era bello confrontarsi su tanti temi. L’ho conosciuta circa dieci anni fa quando sono arrivato in città e sono stato nominato decano del vimercatese al suo posto». Giovedì 23 dicembre alle 21 sarà recitato il rosario nella chiesa di Carnate, mentre i funerali di don Giovanni sono venerdì 24 dicembre alle 10.30 sempre nello stesso luogo sacro.

