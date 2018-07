Carate: urto tra moto in Valassina, due feriti È di due feriti, trasportati in codice giallo e verde all’ospedale di Desio il bilancio di in un incidente accaduto sabato poco prima delle 18 nel tratto Carate-Seregno sulla rampa di immissione alla Statale 36 Valassina, in direzione sud. Per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno, due moto si sarebbero leggermente toccate e i due centauri alla guida sono caduti a terra.

È di due feriti, trasportati in codice giallo e verde all’ospedale di Desio il bilancio di in un incidente accaduto sabato poco prima delle 18 nel tratto Carate-Seregno sulla rampa di immissione alla Statale 36 Valassina, in direzione sud. Per cause al vaglio della polizia stradale di Seregno, due moto si sarebbero leggermente toccate e i due centauri alla guida sono caduti a terra. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo e sul posto si sono portate due ambulanze da Seregno e Carate e un’automedica da Desio. La rampa è stata uscita al traffico oltre mezz’ora per permette i soccorsi ai due pazienti.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

