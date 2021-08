Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate: Tucano Urbano diventa brianzolo, la Mandelli ne ha acquisito il controllo Si tratta del noto marchio di abbigliamento e accessori per moto. Marco Biollo è il nuovo presidente del Cda. Le sinergie tra le aziende permetteranno di realizzare un solido percorso di crescita e di ulteriore consolidamento sui mercati di riferimento».

Tucano Urbano, il noto marchio di abbigliamento e accessori per moto, diventa brianzolo. Mandelli Srl, con sede a Carate Brianza, ne ha acquisito il controllo. Marco Biollo (foto ) è il nuovo presidente del Cda, Diego Sgorbati rimane amministratore delegato. In una dichiarazione congiunta, Biollo e Sgorbati hanno, così, commentato: «Mandelli e Tucano Urbano sono realtà di grande successo e si completano vicendevolmente nelle rispettive competenze.

Le sinergie tra le aziende permetteranno di realizzare un solido percorso di crescita e di ulteriore consolidamento sui mercati di riferimento».

Mandelli ha rilevato le partecipazioni detenute dall’azionista di maggioranza Consilium Sgt e da altri soci di minoranza. Tucano Urbano, costituita nel 1999 e con sede a Peschiera Borromeo (Milano), è tra gli operatori leader in Italia nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per moto e scooter, con un fatturato 2021 previsto superiore a 15 milioni di euro.

L’offerta di prodotti di Tucano Urbano comprende sistemi di protezione dalle intemperie, abbigliamento, guanti, antipioggia, caschi e altri accessori dedicati prevalentemente ai motociclisti urbani. Tucano Urbano serve oltre mille clienti nel mondo, con una presenza consolidata sul mercato italiano e con due filiali estere in Francia e in Gran Bretagna. Marco Biollo è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione e Diego Sgorbati, alla guida della società dal 2016, è stato invece confermato nella carica di Ad.

Mandelli Srl fa parte del Gruppo Biman, fondato da Renata Mandelli e Gianni Biollo ed attualmente è guidato dalla seconda generazione, Claudio e Marco Biollo. Il gruppo è attivo nel settore delle due ruote, opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori a marchio “Brera” ed abbigliamento e accessori per motociclisti sotto l’insegna Wheelup, occupando complessivamente circa 250 dipendenti; prevede di chiudere l’esercizio 2021 con un turnover consolidato, ante acquisizione, superiore a 60 milioni milioni e con un Ebitda margin atteso intorno al 12 per cento

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

© RIPRODUZIONE RISERVATA