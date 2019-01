Carate, spettacolare scontro tra due auto: una su ribalta, l’altra contro il muro Scontro tra due auto tra le vie Mazzini, Trento e Trieste e Volta. Per fortuna nessun ferito grave nonostante il violento crash. Sul posto due ambulanze, pompieri e carabinieri. Strada bloccata per rimuovere le vetture. Ecco le immagini

Spettacolare incidente tra le vie Trento Trieste, Volta e Mazzini a Carate Brianza poco prima delle 14. Due veicoli, un Dacia Duster e una 500, si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento, uno si è ribaltato e l’altro è finito contro una palazzina. Nessun ferito grave anche se sul posto si sono recate due ambulanze per soccorrere due donne, di 31 e 33 anni.

Sul posto anche due auto dei carabinieri e un’autopompa dei vigili del fuoco di Carate che hanno aiutato ad estrarre una persona dalla 500. La strada è stata bloccata per garantire le operazioni di sgombero causando disagi per il traffico.

