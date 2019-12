Carate: Santa Barbara porta in dono un’autoscala ai vigili del fuoco volontari FOTO - Nuovi mezzi per il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Carate Brianza: una nuova autopompa inaugurata a pochi giorni dalla solennità di Santa Barbara, patrona dei pompieri. E non è tutto.

Una Santa Barbara speciale per il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Carate Brianza: la patrona del corpo, arrivata con qualche giorno di anticipo sulla ricorrenza del 4 dicembre, ha portato in dono ai pompieri una nuova autoscala. Le celebrazioni con inaugurazione si sono svolte nella mattina di domenica primo dicembre all’interno del distaccamento, presenti le autorità locali, molti amici dei vigili del fuoco, i sindaci del territorio, il vicecomandante provinciale, la Croce bianca di Giussano e Besana Brianza, Seregno soccorso e le forze dell’ordine della zona.

GUARDA la gallery

La nuova autoscala sostituirà nei prossimi mesi quella in uso, ormai obsoleta: è stata acquistata con il fondamentale contributo della Bcc Carate Brianza ed entrerà in servizio non appena arriveranno le targhe. Con fondi regionali è stato invece acquistata anche una fotocamera per gli incendi non visibili (come all’interno delle canne fumarie, per esempio) che sarà messa subito in dotazione dell’autopompa. La presidente del Parco Valle del Lambro, Eleonora Frigerio, ha invece annunciato l’arrivo nel nuovo anno di un modulo specializzato per il contrasto negli incendi boschivi.

Le celebrazioni per santa Barbara a Carate Brianza

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA