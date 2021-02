Un aiuto per chi è a casa in quarantena: arriva da La Casa di Emma e In-Presa

Carate: “La Casa di Emma” e la coop In-Presa sostengono chi è in quarantena e non ha nessuno che lo aiuti Ma Carate si attrezza anche per sostenere bambini e ragazzi che abbiano bisogno di una mano per adeguarsi alla didattica a distanza o per lo svolgimento compiti a distanza. Ecco come accedere al servizio

Arriva il progetto “Ti SOS-Tengo” per le difficoltà collegate all’emergenza sanitaria. L’associazione La Casa di Emma e la cooperativa In-Presa, entrambe con sede a Carate Brianza, attivano sul territorio un aiuto per chi si trovasse in quarantena e non avesse parenti o amici vicini per fare la spesa o per le piccole commissioni.

Ancora, si attrezzano per sostenere bambini e ragazzi che abbiano bisogno di una mano per adeguarsi alla didattica a distanza o per lo svolgimento compiti a distanza. Il progetto è finanziato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza onlus. Per informazioni si può contattare il 347.9197182 (martedì e giovedì dalle 17 alle 18) o la mail [email protected]

