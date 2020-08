Carate: finisce con l’auto sulla ciclopedonale del Lambro, arrivano i vigili del fuoco Strada sbagliata o solo voglia di un po’ di fresco? Un uomo nel pomeriggio di domenica 2 agosto è finito con l’auto sulla ciclopedonale che costeggia il Lambro ad Agliate di Carate e sono arrivati i vigili del fuoco per aiutarlo a uscirne.

Una strada presa per errore, o magari ha pensato che fosse un buon modo per procurarsi un po’ di fresco in una giornata, l’ennesima, di eccessiva afa estiva: così un uomo si è infilato con l’auto in una strada di Carate Brianza che porta sulle sponde del Lambro. Peccato che poi la strada diventi una ciclopedonale e lì, a dirla tutta, è sconsigliato viaggiare in auto. Perché si rimane incastrati.

Così è successo a un uomo che nelle vicinanze di Agliate ha imboccato via per Costa Lambro finendo sulla greenway del fiume della Brianza. Non riuscendo più a uscirne. Per aiutarlo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con due mezzi di Carate Brianza, mentre l’ambulanza inizialmente allertata in codice giallo è stata fermata. Sul posto i soccorritori hanno eseguito una manovra riuscendo a riportare l’auto in strada.

