Carate: cocaina e anabolizzanti, indagato il personal trainer Gariboldi Ancora guai con la giustizia per Davide Gariboldi, personal trainer di tanti vip tra i quali Francesca Pascale: la procura di Monza (pm Stefania Di Tullio) lo ha indagato tra l’altro con l’accusa di aver offerto cocaina durante alcuni “festini” organizzati nella sua abitazione di Carate.

Sui social, giustamente, promuove la sua attività di apprezzato personal trainer, preparatore atletico ed esperto di nutrizione sportiva. Lavoro che gli vale parecchie gratificazioni, complimenti, e clienti vip, da Francesca Pascale in giù.

Ma il caratese Davide Gariboldi ha ancora guai con la giustizia, visto che la procura di Monza (pm Stefania Di Tullio) lo ha indagato con l’accusa di aver offerto cocaina durante alcuni “festini” organizzati nella sua abitazione di Carate, cedendone una parte, a prezzo scontato della metà, a una ragazza dell’est che dice di aver avuto, nel corso del 2017, una relazione che l’ha portata a convivere nello stesso loft, con il caratese. Inoltre sarebbe accusato del presunto possesso di steroidi, e di un farmaco oppioide senza autorizzazione.

Gariboldi è l’uomo della Extreme Fitness di Carate, palestra che, anche grazie alle sue capacità, è diventata un punto di riferimento per molti appassionati. Nei giorni scorsi (martedì), il 48enne brianzolo, difeso dall’avvocato Ivan Colciago, era in procura a Monza, per rendere interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria, visto che l’indagine nei suoi confronti è formalmente chiusa. Nei suoi confronti una giovane moldava, che lavora come ragazza immagine presso alcune discoteche di Milano e Torino, un anno fa, negli uffici della stazione dei carabinieri di via Milano, aveva sporto querela riferendo di continue feste a base di alcol e droga (cocaina) nel loft del caratese a cui partecipavano anche altre ragazze.

A maggio 2018, nella sua abitazione, vengono trovati dai carabinieri alcune compresse di un farmaco oppiode, considerato sostanza stupefacente, e un centinaio di compresse di un anabolizzanti, che servono ad aumentare la massa muscolare.

Nel 2016 Gariboldi era già finito nei guai, sempre dopo la denuncia di una donna, per possesso di steroidi, ma la relativa inchiesta del pm Michele Trianni era stata archiviata. Negli ultimi anni la sua carriera non sembra aver subito battute d’arresto. La scorsa estate si parla di lui su una rivista di gossip e attualità, in relazione all’invidiabile forma fisica esibita in barca da Francesca Pascale, partner di Silvio Berlusconi.

