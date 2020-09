Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate, cade dalla bicicletta alla rotatoria di viale Brianza: grave un uomo di 56 anni Ha perduto il controllo ed è finito sull’asfalto riportando traumi a un braccio e ferite alla testa. Soccorso sul posto per mezz’ora è stato portato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Inevitabili code gestite dalla polizia locale.

Code e ingorghi, nonostante l’ottimo lavoro della polizia locale di Carate nel gestore il traffico, alla rotonda di viale Brianza, presso la Statale 36, in direzione nord, dove domenica 6 settembre, in mattinata, attorno alle 10, un ciclista 56enne ha perso il controllo ed è rovinato sull’asfalto riportando traumi a un braccio e una ferita al capo. È stato soccorso da personale paramedico giunto con una ambulanza e automedica e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Caduta da bici Carate viale Brianza. Traffico congestionato.

