Carate Brianza, un bando regionale per traslocare il centro anziani Presentati a Carate Brianza due bandi regionali per “interventi pubblici di rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici”. Il Comune parteciperà per traslocare il centro anziani “Pierino Aliverti” dall’attuale sede di via Sauro nell’area della ex Nostra Famiglia, in via Riva.

Luca Veggian è stato relatore del webinar proposto da Anci Lombardia, venerdì 5 febbraio, per presentare i 2 bandi per “interventi pubblici di rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici”. Si tratta di bandi regionali, che il sindaco di Carate Brianza ha presentato ai colleghi lombardi in quanto presidente del dipartimento territorio di Anci regionale.

«Sono belle opportunità per tutti i Comuni e quello per la rigenerazione urbana ci riguarda da vicino perché vi parteciperemo» spiega nei panni di sindaco. L’idea sarebbe di traslocare il centro anziani “Pierino Aliverti” dell’associazione “Vivere giovani insieme” dall’attuale sede di via Sauro nell’area della ex Nostra Famiglia, in via Riva. L’edificio «è da anni in disuso e non più funzionale. Verrà abbattuto e ci sarà una nuova edificazione». Il bando regionale ammette progetti per una cifra massima di 500mila euro e «non richiede approvazione anticipata del progetto, ma una serie di elementi che concorrono al punteggio, come la compartecipazione comunale alla spesa».

Per il Centro anziani, la nuova sede sarebbe più adeguata e comoda, «con pertinenze esterne e nuovo parcheggio in via Filzi». Inoltre, «anche confrontandoci con l’associazione anziani, siamo certi che con una sede nuova e funzionale, anche i numeri dei soci, già elevati, potranno incrementare». La nuova sede potrà ospitare anche altre associazioni caratesi.

Il progetto è in costruzione sarà «un ottimo esempio di rigenerazione urbana, migliorando le condizioni di un edificio dismesso e, così, di un intero quartiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA