Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate Brianza: tamponamento dopo un possibile malore, grave un 50enne Il sinistro è avvenuto in via Milano, nella mattinata di venerdì 19 novembre. Il 50enne alla guida di un furgone ha tamponato una vettura. Sul posto mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri.

Potrebbe essere stato provocato verosimilmente dalla perdita di controllo a causa di un malore al volante l’incidente stradale accaduto venerdì 19 novembre, attorno alle 11 del mattino, a Carate Brianza, in via Milano. Soccorso in codice rosso un 50enne, E.E., che alla guida di un furgone ha tamponato una vettura.

Secondo quanto riferito da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, il paziente non avrebbe traumi evidenti, di qui l’ipotesi che sia stato colto da un malore. Sul luogo del sinistro è intervenuto personale medico oltre che una pattuglia dei carabinieri. Il 50enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA