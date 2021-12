Carate Brianza, sempre un successo per il temporary shop natalizio di In-Presa

Quasi 150 persone hanno scelto come regalo per Natale i prodotti realizzati dai ragazzi di In-Presa di Carate Brianza. Tante le proposte, dalle borse con materiali di ricicloai preparati per risotti realizzati con le verdure dell’orto della scuola.