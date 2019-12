Carate Brianza: commemorazione per Denis Roatis di martedì 3 dicembre (Foto by Signorini Federica)

Carate Brianza: sabato i funerali del 23enne investito in via Milano Si celebrano sabato 7 dicembre a Carate Brianza i funerali di Denis Roatis, 23 anni, investito e ucciso sabato 30 novembre in via Milano.

Si celebrano sabato 7 dicembre a Carate Brianza i funerali di Denis Roatis, 23 anni, investito e ucciso sabato 30 novembre in via Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. Dopo il via libera dell’autorità giudiziaria, l’ultimo saluto è in programma alle 14.30 nella chiesa parrocchiale SS Ambrogio e Simpliciano.

Carate Brianza Denis Roatis 23 anni vittima incidente in via Milano - foto da Facebook

Il ragazzo, che lavorava con il padre come muratore, è rimasto vittima di un incidente stradale poco dopo le 17.20 di sabato. Martedì una folla di amici e conoscenti si è stretta alla famiglia in una commemorazione silenziosa sul luogo dell’investimento.



LEGGI Carate Brianza, incidente mortale in via Milano: morto un giovane di 23 anni travolto da un’auto

LEGGI Carate Brianza: in silenzio per ricordare Denis Roatis, investito e ucciso in via Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA