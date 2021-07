Carate Brianza: pulizie in arrivo per oltre 500 caditoie, ecco le vie Nel mese di agosto è in programma un servizio di pulizia di 532 caditoie stradali presenti in diverse vie di Carate Brianza. Lo ha reso noto il Comune, se ne occuperà Brianzacque.

Ecco l’elenco completo delle vie che saranno interessate dall’intervento: via Ada Negri, via Aldo Moro, via Aspromonte, via Cernaia, via Augusto Cesana, via Dante Cesana, via Col di Lana, via Federico Confalonieri, via Corteselle, via Custoza, via Giuseppe Di Vittorio, via Firenze, via Fiume, via Foppe, via Goito, via Magenta, via Marengo, via Mentana, via Monte Baldo, via Monte Rosa, via Mosè Bianchi, via Pastrengo, via Tintoretto, via Ugo Bassi e via XXV Aprile.

