Carate Brianza, perde il controllo dello scooter e finisce contro il guard rail: ferito sulla Sp 6 Si è alzato in volo anche l’elisoccorso (poi interrotto) per un incidente stradale sulla Sp 6 a Carate Brianza nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre. Un uomo ha perso il controllo dello scooter, invadendo la corsia opposta e finendo contro il guard rail.

Ha perso il controllo dello scooter mentre viaggiava sulla Sp 6 da Carate Brianza in direzione di Besana. Cadendo ha invaso la corsia opposta, in prossimità di una curva, ed è andato a colpire il guard rail. Paura nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre, poco dopo le 14, per un motociclista di 45 anni, tanto che in suo soccorso in un primo momento si è alzato anche l’elicottero in codice rosso. Sul posto anche l’automedica da Desio e l’ambulanza di Besana: la situazione si è fatta meno grave col passare dei minuti. L’intervento dell’elisoccorso è stato interrotto proprio con l’apparecchio in sorvolo sull’incidente, il codice di gravità è diventato giallo e l’uomo è stato trasportato in ospedale a Monza per la valutazione dei traumi.

Insieme ai soccorsi sul posto i carabinieri di Carate e due pattuglie di polizia locale caratese che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, con il ricorso anche a un senso unico alternato.

