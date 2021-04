Carate Brianza, l’Inferno di Dante in scena nell’anfiteatro dell’Alighieri Per iniziativa di un genitore che ha condiviso l’idea con le insegnanti, un “Inferno dantesco” è andato in scena alla scuola media di Carate Brianza nell’anfiteatro del plesso di via Cantore: «Con le classi seconde abbiamo proprio lavorato sull’Inferno dantesco, siamo veramente soddisfatti».

Un “Inferno dantesco” è andato in scena alla scuola media di Carate Brianza. Mercoledì 28 aprile, le classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” (istituto comprensivo Romagnosi) hanno partecipato allo spettacolo teatrale all’aperto, organizzato nell’anfiteatro esterno del plesso di via Cantore. Al centro Marica Mastromarino, artista della compagnia Usca di Milano che ha messo in scena alcuni episodi della prima Cantica del capolavoro di Dante, affiancata da una collega per il supporto tecnico.

L’iniziativa è nata dall’idea di un genitore, condivisa con i docenti di lettere.

«L’abbiamo subito accolta anche per sostenere la cultura in questo momento difficile, approfittando del fatto che con le classi seconde abbiamo proprio lavorato sull’Inferno dantesco - spiegano i professori - Siamo veramente soddisfatti e lieti che i nostri ragazzi, in tempi così difficili, abbiano potuto avere questa bella occasione di incontro. È stata una bella mattinata all’insegna della cultura e della condivisione».

