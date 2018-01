Carate Brianza ha il primo candidato sindaco: è Giancarlo Grion, corre per i 5 Stelle Carate Brianza ha il suo primo candidato a sindaco per le elezioni amministrative della prossima primavera. È il candidato del Movimento 5 Stelle ed è Giancarlo Grion, attuale portavoce.

Carate 5 Stelle ha comunicato la novità domenica: “Il Movimento 5 Stelle di Carate Brianza è lieto di annunciare di aver individuato nella persona di Grion Giancarlo attuale portavoce il candidato sindaco che si presenterà alle prossime elezioni amministrative, a breve ufficializzeremo la lista dei candidati”.

«Onestà, Coerenza, Trasparenza e Concretezza a servizio del Bene Comune sono i punti di riferimento a cui ci ispiriamo e vogliamo fermamente che vengano toccati con mano dai nostri concittadini Caratesi – fa sapere il candidato in una nota - Gli attivisti del Movimento 5 stelle a cui sono orgoglioso di appartenere, hanno espresso la volontà che li rappresenti nella corsa alla carica di Primo Cittadino. Consapevole di avere di fronte a me una sfida che mi coinvolgerà e assorbirà le mie energie, sono sicuro che coadiuvato dall’aiuto e collaborazione partecipata di tutti i cittadini, il compito risulterà meno gravoso e sicuramente vincente per il beneficio di tutti».

Giancarlo Grion, 67 anni, era stato scelto come “portavoce” lo scorso giugno. Finora in città era noto solo chi non avrebbe corso per la prima poltrona, ovvero il segretario Adiconsum Marzio Galliani che a dicembre aveva detto “no grazie” a chi l’aveva contattato.

