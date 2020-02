Carate Brianza: esercitazione dei vigili del fuoco a Costa Lambro - FOTO I vigili del fuoco delle caserme di Monza, Desio e Seregno si sono trovati lunedì mattina nella frazione sulle sponde del Lambro per una esercitazione specifica.

Alla vista di tutti quei vigili del fuoco i residenti di Costa Lambro, a Carate Brianza, hanno temuto fosse successo qualcosa di grave. Gli uomini delle caserme di Monza, Desio e Seregno si sono trovati lunedì mattina nella frazione sulle sponde del Lambro per una esercitazione specifica in cui hanno simulato il recupero di un ferito in una situazione impervia.

Gli operatori sono scesi con il toboga per arrivare alla persona, imbragarla e farla scendere a valle per il recupero attraverso un sentiero. L’esercitazione è iniziata alle 9. Dopo l’iniziale apprensione, le operazioni sono state seguite dai residenti con curiosità.

Carate Brianza Esercitazione Saf vigili del fuoco di Monza, Seregno, Desio a Costa Lambro

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA