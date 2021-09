Carate Brianza e Vimercate: incidenti stradali nella notte, sei feriti Superlavoro dei mezzi di soccorso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre a Carate sulla Sp6 e a Vimercate in via Burago. Nel primo sinistro coinvolte 3 auto, nel secondo una vettura e una moto.

Due incidenti stradali nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 novembre, in un caso con l’intervento dell’elisoccorso, sulle strade della Brianza. Il primo allarme è scattato poco prima dell’una a Carate Brianza, in viale Trento e Trieste (Sp6) dove per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Seregno si sono scontrati tre veicoli. Otto le persone coinvolte , tre donne e cinque uomini, tra i 19 e i 57 anni, quattro delle quali sono state trasportate in codice verde per ferite agli ospedali San Gerardo di Monza e di Desio. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora e mezza per mettere in sicurezza il mezzi coinvolti e il tratto stradale interessato.

Incidente Sp6 Carate (foto vigili del fuoco)

Il secondo sinistro è invece avvenuto a Vimercate, in via Burago, tra un’auto e una moto, la prima condotta da un 38enne e la seconda da un 17enne. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Vimercate usciti per i rilievi. Sul luogo del sinistro si sono portati diversi mezzi di soccorso tra i quali un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso. I due coinvolti sono in seguito stati portati agli ospedali San Raffeele di Milano e di Vimercate in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA