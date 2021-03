Carate Brianza, è polemica sulla mozione bocciata per l’accesso ai test anticovid a prezzi agevolati A Carate Brianza torna ad accendersi la tensione politica sul tema dei test diagnostici per Covid-19: il Pd ha proposto “l’accesso ai test a prezzi agevolati per i caratesi”, la mozione è stata bocciata. Il sindaco ha ricordato lo screening di gennaio, che verrà ripetuto.

A Carate Brianza torna ad accendersi la tensione politica sul tema dei test diagnostici per Covid-19. Dopo l’ultimo consiglio comunale, il Partito democratico (che in assise siede in minoranza) ha prodotto un video di commento sulla bocciatura della propria mozione che «impegnava il Comune a garantire l’accesso ai test a prezzi agevolati per i caratesi, in base alle fasce Isee - dice Cristiano Coletta, segretario del Pd locale - Tutti siamo a conoscenza di quanto sia di primaria importanza una veloce e funzionale somministrazione dei tamponi; d’altra parte il costo dei tamponi è spesso impegnativo da sostenere per tante famiglie».

Dunque «è assolutamente inaccettabile che la giunta Veggian si rifiuti di intervenire sul problema, nascondendosi dietro alla ridicola giustificazione della mancanza di fondi destinati al capitolo sanità del bilancio comunale: un non-problema facilmente risolvibile con la previsione di una variante di bilancio apposita. La risposta stessa fa emergere la mancanza di lungimiranza della stessa maggioranza che, di fronte alla più grande pandemia degli ultimi 100 anni, ha scelto di destinare una quota irrisoria al capitolo sanità del bilancio».

Per il Pd è «triste» la bocciatura, ma da parte sua il sindaco Luca Veggian ha ricordato che in gennaio «abbiamo organizzato uno screening che ripeteremo».

In consiglio si è detto «rammaricato della presentazione di questa mozione, che in forma molto similare avevate già presentato e avevamo discusso» in dicembre. In quell’occasione «vi avevo invitato a portare queste proposte in commissione, per confrontarci e non finire per produrre nuovamente documenti monchi».

In consiglio comunale, la discussione della mozione è stata anticipata dalla comunicazione del parere negativo alla mozione da parte del responsabile del settore Affari generali e finanziario.

Per Coletta, «la maggioranza continua a bocciare con tesi pretestuose le nostre proposte, formulate di volta in volta importanti necessità sul piano sanitario (la recentissima mozione tamponi e la mozione per lo screening di massa di questo dicembre) e sul piano economico (la mozione per la riduzione della TARI a famiglie e imprese in difficoltà della scorsa estate), solo per poi, dimostrando appunto il proprio interesse puramente elettoralistico, copiarle ma avendo perso tempo prezioso in un momento in cui non ce lo si può permettere».

