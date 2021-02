Carate Brianza, a scuola la mostra su valori della Costituzione e film famosi È stata allestita nei giorni scorsi all’istituto Da Vinci di Carate Brianza la mostra del progetto “A regola d’Arte - La Costituzione al Cinema” che prevede anche una rassegna cinematografica, una piattaforma online e una web school.

I valori costituzionali passano dal grande schermo. È stata allestita nei giorni scorsi all’istituto Da Vinci di Carate Brianza la mostra del progetto “A regola d’Arte - La Costituzione al Cinema” che prevede anche una rassegna cinematografica, una piattaforma online e una web school. Realizzato dall’associazione Marazzo Ragazzi Spot Festival, è in partenariato con le scuole della città di Marano di Napoli, l’istituto Da Vinci, gli istituti Torricelli di Roma e Vaccarini di Catania.

La mostra associa a 28 articoli della Costituzione italiana altrettanti notissimi film. Compatibilmente con le normative vigenti in materia sanitaria, gli studenti caratesi potranno guidare una visita alla mostra (opportunità in via di definizione). «I 28 film selezionati, patrimonio della cinematografia mondiale e afferenti ad altrettanti valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, vengono raccontati anche nella piattaforma online di accompagnamento, con testi di approfondimento giuridico e diversi altri spunti» die il docente Antonio Risoluto. Gli alunni approfondiranno 7 dei film selezionati in una sorta di “rassegna” e un gruppo di loro parteciperà a una “web school” di 4 giorni. Quest’ultima darà ai ragazzi l’opportunità di laboratori tecnico-pratici, incontri con esponenti del mondo del cinema e di partecipare alla giuria del Marano Ragazzi Spot Festival.

«Promuovo con piacere questo progetto che integra la tradizione cinematografica del festival TimeLine del nostro istituto con la nuova disciplina educazione civica - commenta la dirigente scolastica Mariagrazia Fornaroli - Poter riprendere i grandi temi della nostra Costituzione attraverso grandi capolavori cinematografici credo sia un’occasione realmente formativa anche per veicolare attraverso le immagini (a cui il mondo giovanile è particolarmente legato) grandi contenuti che potrebbero essere altrimenti astratti. Spero anche che la costituzione di un gruppo di studenti con funzione di guida alla mostra e ai film possa costituire una significativa opportunità di collaborazione con il territorio. Non ultimo il lavoro con altre scuole italiane potrà essere occasione feconda e costruttiva».

