Carambola e si ribalta di notte in Valassina ed esce incolume dall'auto

«Un miracolato» ha detto un soccorritore dopo avere visto la scena dell’incidente in Valassina nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre: poco dopo la mezzanotte un uomo ha perso il controllo della sua auto, è carambolato con l’auto, ha finito la corsa ribaltandosi e poi è uscito illeso dall’abitacolo.

Sul posto la polizia stradale di Monza e un’ambulanza da Giussano: è all’altezza di Giussano che si è verificato l’incidente sulla cui esatta dinamica faranno luce gli agenti monzesi. L’uomo viaggiava in direzione nord e è andato a sbattere dopo il ponte. In seguito all’urto l’auto si è rovesciata per finire sulla corsia opposta dopo avere scavalcato lo spartitraffico. Il guidatore è uscito da solo dall’abitacolo e dopo i primi accertamenti è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Monza per accertamenti.

Altre due auto, trovandosi di fronte i pezzi dell’auto demolita dall’incidente, si sono tamponate, senza conseguenze per chi si trovava a bordo. La polizia stradale ha chiuso l’immissione per Milano della statale 36 per sicurezza.

