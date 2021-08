Carabinieri contro la guida in stato d’ebbrezza con il nuovo etilometro: due patenti ritirate, un’auto sequestrata I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno nei giorni scorsi hanno effettuato controlli mirati contro la guida in stato d’ebbrezza potendo utlizzare un nuovo etilometro.

Due persone denunciate e un’auto sequestrata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno impegnati in un servizio specifico per prevenire la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto si sostanze. I militari hanno potuto contare su un etilometro di ultima generazione che restituisce in maniera più veloce e grazie a una tecnologia a infrarossi valori compresi tra 0 e 6,9 g/l. Questo permette controlli più serrati e in rapida successione .

Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stata di libertà un operaio di 36 anni, di origini brasiliane, residente a Limbiate che circolava con un tasso alcolemico di 2,15 g/l (in seconda prova quasi 2,40 g/l). Patente ritirata e auto sequestrata nel suo caso.

Patente ritirata anche a un 48enne seregnese, libero professionista, con un tasso alcolemico pari a 0,53 g/l.

Si è trattato di un controllo previsto in un programma più ampio di interventi per rafforzare la sicurezza stradale contrastando la guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze psicotrope.

© RIPRODUZIONE RISERVATA