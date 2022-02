Car sharing green a Lissone: auto elettrica condivisa tra dipendenti comunali e cittadini La vettura è a disposizione per le attività lavorativa dei dipendenti comunali, ma può essere anche noleggiata 24 ore su 24. Attivata, da AEB, una nuova colonnina per ricarica dei veicoli elettrici nel parcheggio in piazza Martiri di Nassirija.

«La mobilità elettrica è una svolta per il nostro territorio e, da oggi, diventa ancor più a portata di cittadini, associazioni e automobilisti. La collaborazione con AEB e E-Vai porta novità che da un lato consentiranno a riduzione dell’inquinamento atmosferico, dall’altra ad nuova cultura della salute personale che ponga al centro il rispetto ambientale di Lissone. Con queste azioni, l’amministrazione comunale prosegue nel pieno sostegno alle politiche verdi offrendo un’ulteriore alternativa agli spostamenti tradizionalmente utilizzati, presupposto ormai indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile».

Con queste parole, il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi e l’assessore all’ecologia, Antonio Erba, inaugurano il servizio di car sharing e una nuova colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici in città. Il car sharing prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza. Un’automobile elettrica è infatti a disposizione per le attività lavorativa dei dipendenti comunali, ma può essere anche noleggiata 24 ore su 24. I cittadini, dopo essersi registrati attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55.

Attraverso questi canali è possibile ottenere le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna avverranno nella postazione nel parcheggio di via Maggiolini, con colonnina di ricarica RETI+. Il nuovo E-Vai point di Lissone si inserisce nel circuito regionale e permette quindi di utilizzare, oltre all’auto presente sul territorio, i veicoli del servizio E-Vai Regional Electric che copre una rete di oltre 300 E-Vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 42 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università...) di 97 comuni lombardi.

«Il modello di car sharing di E-Vai realizzato a Lissone è una risposta concreta alla richiesta di una mobilità sostenibile in grado di garantire lo sviluppo della comunità locale e il rispetto dell’ambiente» dichiara Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai. Sempre venerdì 25 febbraio, è stata attivata, da AEB, una nuova colonnina per ricarica dei veicoli elettrici: servizio attivo nel parcheggio in piazza Martiri di Nassirija, accanto al municipio. «AEB è orgogliosa di essere al fianco del Comune di Lissone nel percorso verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente - afferma Loredana Bracchitta, presidente di AEB - continueremo a lavorare insieme al Comune di Lissone per garantire ai cittadini la possibilità di fare scelte più ecologiche, a beneficio dell’ambiente e quindi di tutti noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA