Caponago, la telecamera dà l’allarme: pizzicato ad abbandonare i rifiuti Rischia una multa da 100 a 600 euro e gli verrà restituito il sacchetto che dovrà differenziare. È “caccia” aperta anche a un anziano che la mattina presto butta l’organico un cestino pubblico.

La polizia locale non dà scampo agli incivili di Caponago. Lunedì mattina 14 febbraio gli agenti hanno sequestrato un sacchetto di spazzatura indifferenziata lasciata in via Casati. «Abbiamo avviato una serie di indagini e abbiamo già convocato il responsabile per sabato mattina 19 febbraio – ha affermato il comandante dei vigili Gabriele Garberoglio -. Non posso dare molti più dettagli, ma posso dire che la persona rischia una sanzione da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro. Inoltre gli riconsegneremo il sacchetto così potrà tranquillamente differenziare i rifiuti a casa sua. È chiaro tutto questo lavoro è possibile grazie ad alcune telecamere ad altissima definizione che ci inviano degli alert quando viene identificato l’abbandono di un rifiuto».

L’attività della polizia locale non si ferma qui: gli agenti stanno monitorando i cestini pubblici, dove qualcuno la mattina tra le 6 e le 7 getta dei sacchi con immondizia organica. Si tratterebbe di un signore anziano in bicicletta. Le forze dell’ordine continuano a indagare per identificarlo. Il comando tra l’altro da inizio anno fino ad ora ha già provveduto a ben 20 sequestri di auto ed è stato assunto un agente in più che sta affrontando un periodo di formazione. Tra qualche settimana la polizia locale passerà quindi da 4 a 5 agenti comandante compreso.

