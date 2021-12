Caponago arriva la prima colonna di ricarica per auto elettriche, sconti per i residenti È entrata ufficialmente in funzione martedì 14 dicembre la prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici a uso pubblico a Caponago. Ai residenti applicata una agevolazione del 15% sulle tariffe di ricarica.

Le auto elettriche si ricaricano a Caponago. È entrata ufficialmente in funzione martedì 14 dicembre la prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici a uso pubblico in paese, installata in via Giuseppe Verdi dalla società Ressolar Srl su indicazione dell’amministrazione comunale.

La postazione consente la ricarica contestuale di due autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote, elettrici o ibridi plug-in, è accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e si attiva tramite smartphone, scaricando gratuitamente l’applicazione dal sito www.wroom.org o dai principali App Store.

Come previsto dalle condizioni definite dall’amministrazione, la colonnina è alimentata da energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili e ai cittadini caponaghesi che usufruiranno del servizio sarà applicata una agevolazione del 15% sulle tariffe di ricarica.

«Attraverso questa installazione anche il nostro Comune partecipa alla realizzazione di reti infrastrutturali che mirano allo sviluppo della mobilità elettrica sostenibile, in un’ottica di una riduzione integrata dell’inquinamento atmosferico e acustico» ha affermata soddisfatta il sindaco Monica Buzzini. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Caponago .

