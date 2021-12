Capodanno, Vimercate vieta botti e petardi fino al 6 gennaio: «Evitiamo i rischi» Divieto di far esplodere botti, petardi e fuochi d’artificio a Vimercate dal 31 dicembre al 6 gennaio 2022. ll sindaco Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza anche per “evitare il più possibile incidenti o infortuni che provochino il ricorso alle cure ospedaliere”.

Divieto di far esplodere botti, petardi e fuochi d’artificio a Vimercate dal 31 dicembre al 6 gennaio 2022. ll sindaco Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza che impone il divieto “in luoghi pubblici o privati, nelle immediate vicinanze di abitazioni e di altri luoghi ove siano presenti persone e animali, con particolare riguardo ai luoghi di cura”.

La decisione è stata presa per prevenire “disagi e dei danni” che fuochi d’artificio e petardi possono provocare alla salute delle persone e degli animali, per scongiurare il rischio di incendi e per evitare occasioni di assembramento in un momento in cui l’emergenza sanitaria si sta intensificando: “È necessario evitare il più possibile incidenti o infortuni che provochino il ricorso alle cure ospedaliere, in un periodo in cui le strutture sanitarie si trovano a dover gestire la pesante pressione dovuta alla pandemia”, specifica la nota del Comune.

Le violazioni sono punite con sanzioni da 25 a 500 euro e con il sequestro del materiale pirotecnico.

