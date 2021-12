Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Capodanno: annullati gli spettacoli all’aperto di Christmas Monza, sempre vietati botti e materiali pirotecnici Botti e fuochi d’artificio sempre vietati a Monza, non solo a capodanno. La novità per la fine del 2021 invece è l’annullamento degli eventi all’aperto del calendario di Christmas Monza 2021.

Botti e fuochi d’artificio sempre vietati a Monza, non solo a capodanno. La novità per la fine del 2021 invece è l’annullamento degli eventi all’aperto del calendario di Christmas Monza 2021 a causa del nuovo aumento di positivi al covid. Un provvedimento contenuto nel recente “decreto festività” .

Sono annullati lo spettacolo on-ice previsto sulla pista di ghiaccio il 31 dicembre, lo spettacolo itinerante “Madame Opera” del 2 gennaio e il concerto dei Singers’s Choir del 6 gennaio.

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno invece il Comune ricorda che “il Regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 2019 ha introdotto il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici”.

In particolare, l’articolo 27 esplicita il divieto di “far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita” nelle aree monumentali e del centro storico, in prossimità di parchi e giardini, di ospedali ed istituti di cura e di tutte le zone ove vigono i principi di fruibilità degli spazi pubblici e del decoro urbano.

Per la notte di San Silvestro il Comando di Polizia Locale ha potenziato gli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.

“Cerchiamo di limitare un’antica tradizione oggi anacronistica oltre che pericolosa e pensiamo anche ai nostri amici a quattro zampe: evitiamo loro traumi inutili causati da scoppi ed esplosioni”, è l’invito rivolto alla cittadinanza dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore alla Sicurezza Federico Arena.

Analoghi divieti sono stati decisi già decisi a Lissone , Limbiate , Usmate Velate .

