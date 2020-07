Capitanio (Lega): «Sì della Camera a un ordine del giorno per prolungare la M2 fino a Vimercate» Il deputato di Concorezzo: «Si tratta di una magra consolazione dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe liberato risorse vere ma almeno diamo un chiaro segnale che la Lega continua a lavorare per il territorio»

«La Camera ha approvato questa mattina un ordine del giorno della Lega al Decreto Rilancio che impegna il Governo ad ’adottare con tempestività ogni azione volta alla realizzazione del prolungamento della linea 2 della metropolitana di Milano, anche attraverso la creazione o implementazione di un fondo specifico per i sistemi metropolitani». L’ha dichiarato Massimiliano Capitanio, deputato brianzolo della Lega e firmatario dell’ordine del giorno approvato oggi alla Camera.

«Si tratta di una magra consolazione dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe liberato risorse vere - ha aggiunto - ma almeno diamo un chiaro segnale che la Lega continua a lavorare per il territorio. Ora dalle parole si passi ai fatti. Fa sorridere l’assessore di Milano, Marco Granelli, che si prende i meriti per il miliardo di euro stanziati per la metropolitana di Monza: quei fondi li ha messi la Lega di Governo, Granelli vada a batter cassa ai suoi partiti per quella di Vimercate».

