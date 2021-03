Capanno in fiamme tra Concorezzo e Vimercate, fumo visibile da Monza

Incendio senza feriti nel pomeriggio di sabato a Concorezzo, in via Alighieri. Ad andare in fiamme per cause in via di accertamento è stato un deposito attrezzi collocato tra alcuni orti della zona. Messa in sicurezza una bombola Gpl.