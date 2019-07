Cantieri estivi sulle linee del Besanino, Milano-Chiasso via Seregno e Milano-Asso: Trenord modifica corse e orari Besanino, Milano-Chiasso, Milano-Asso: sono queste le linee interessate da alcuni provvedimenti che modificheranno, in agosto (ma anche oltre) la normale circolazione dei treni per via di alcuni cantieri di ammodernamento. Lo ha deciso Trenord.

Per quanti continueranno a usare i treni anche durante il mese di agosto si prospetta un mese intenso per via di alcuni cantieri che interesseranno anche e soprattutto le tratte ferroviarie brianzole. Per questo Trenord ha disposto una serie di modifiche alla circolazione che è utile tenere presenti se si viaggia in questo periodo di ferie.

Sulla Lecco-Molteno-Monza Milano, la linea S7 , “per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea tra le stazioni di Monza e Sesto San Giovanni” recita il comunicato ufficiale, i “Besanino” arriveranno e partiranno da Monza, da domenica 4 e fino a sabato 31 agosto. Le corse, dunque, termineranno nella città di Teodolinda e non proseguiranno (e non arriveranno) da Milano. Per raggiungere il capoluogo meneghino i viaggiatori potranno utilizzare le altre corse che fermano a Monza: ovvero quelle delle linee S8, S11 i i Regio Express Milano-Chiasso.

I lavori di ammodernamento interesseranno anche la linea S11 (Rho-Milano-Chiasso via Monza e Seregno): i cantieri interesseranno la tratta tra Milano Certosa e Rho, quindi il capolinea viene arretrato, sempre dal 4 al 31 agosto, alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Per raggiungere Rho si potranno utilizzare le corse delle linee S5 e S6.

Infine, per quanto riguarda la linea Asso-Seveso-Milano, dallo scorso 24 luglio e fino al primo novembre, ci sono dei lavori di potenziamento infrastrutturale a Palazzolo Milanese. I cantieri causano la cancellazione di alcuni treni notturni, in particolare i treni 14995 e 14997, sostituiti da due autobus. Per la Brianza, la cancellazione delle corse riguarda i viaggiatori diretti o in partenza dalle stazioni di Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso, Camnago e Meda. In allegato, è scaricabile il pdf con tutte le disposizione previste da Trenord, le fermate degli autobus e gli orari di passaggio, cliccabili anche qui.

