Canonica di Triuggio, paura per una ragazza caduta dalla bicicletta Paura a Canonica di Triuggio per una ragazza caduta dalla bicicletta. In un primo tempo le sue condizioni sono apparse gravi, poi la gravità è stata ridimensionata. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso

Per soccorrerla è stato chiamato anche l’elisoccorso chiamato dopo che era stato lanciato l’allarme in codice rosso (quindi per condizioni potenzialmente gravi) per una ragazza di 16 anni che sarebbe caduta dalla bicicletta a Canonica di Triuggio sulla strada provinciale 135, quella che conduce da Arcore a Seregno.

L’elisoccorso a CanonicaFoto Edoardo Terraneo

La chiamata per i soccorsi è arrivata poco prima delle 17. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di Besana. L’adolescente, comunque, è cosciente ed è stata soccorsa per stabilizzare le sue condizioni che sono apparse meno gravi del previsto.

La ragazza è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo. L’elisoccorso arrivato da Bergamo (che ha attirato una folla di curiosi quando è atterrato davanti a Villa Taverna, è tornato indietro

