Camparada: infortunio per un cacciatore di Triuggio, arriva l’elisoccorso Un 44enne è scivolato lungo un breve pendio e si è ferito a una gamba. Scattato l’allarme sul posto si è portato anche l’elisoccorso insieme a vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato portato al pronto soccorso in codice verde con l’ambulanza.

Infortunio per un cacciatore, arriva l’elisoccorso. Mercoledì 6 ottobre attorno alle 10, a Camparada, un uomo di 44 anni, in compagnia di altri cacciatori, mentre stava camminando nei prati di fianco a via Colombo, raggiunta una zona abbastanza scoscesa è scivolato per circa un metro ferendosi a una gamba.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza, l’elicottero del 118, un mezzo dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Fortunatamente le condizioni del ferito, residente a Canonica di Triuggio, sono apparse meno gravi del previsto ed è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti in codice verde utilizzando la sola ambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA