Camparada-Arcore: la strada dei boschi chiusa di nuovo per il cantiere Da lunedì 3 gennaio torna a essere chiusa la strada dei boschi che collega Arcore, Camparada e Lesmo per il cantiere di BrianzAcque.

Chiude nuovamente alle auto viale Brianza a partire da lunedì 3 gennaio. I tecnici di BrianzAcque torneranno al lavoro per il potenziamento della rete fognaria nella strada che collega Arcore a Lesmo e Camparada. In realtà la società, che gestisce il servizio idrico in Brianza, ha fatto sapere che la riapertura al traffico di viale Brianza in queste settimane era solo temporanea e dovuta alla mancanza di materiale per proseguire con il cantiere e non perché l’intervento fosse già stato portato a termine prima del tempo.

Gli operai dovranno nuovamente rimboccarsi le maniche in questo mese di gennaio per completare l’opera che ha un costo complessivo di 113mila euro finanziati da BrianzAque. Tutto ciò si tradurrà presumibilmente con un’intensa circolazione di veicoli lunga la Sp7 che collega Lesmo, Camparada e Arcore soprattutto negli orari di punta e diventerà l’arteria principale per collegare i tre Comuni limitrofi.

