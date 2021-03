Campagna vaccinale Covid: assistenza agli anziani dalla Fondazione Tavecchio di Monza Accompagnamento a bordo di mezzi costantemente sanificati e dotati di paratie di plexiglass e per gli ultra ottantenni che non riescono ad accedere al servizio della Regione Lombardia fornita assistenza per la prenotazione.

La Fondazione Tavecchio al servizio della campagna vaccinale contro il Covid – 19. Continua il servizio di assistenza e accompagnamento offerto dalla onlus a servizio degli anziani.

«Chi ha già ricevuto il messaggio di conferma con la data e l’ora della prenotazione del vaccino può contattare la Fondazione Tavecchio che provvederà ad accompagnare i soggetti interessati verso il centro vaccinale, a bordo di mezzi costantemente sanificati e dotati di paratie di plexiglass», spiegano dall’associazione.

Ma non solo. Per gli ultra ottantenni che non riescono ad accedere al servizio di prenotazione sul portale della Regione Lombardia la onlus monzese mette a disposizione i propri volontari per fornire assistenza per la prenotazione.

Per informazioni e per poter accedere ai servizi promossi dalla Fondazione Tavcchio in merito alla campagna vaccinale è possibile chiamare il numero 039.96.34.280 o scrivere a [email protected]

