Campagna vaccinale anti covid all’ospedale di Desio: 240 somministrazioni al giorno La somministrazione è rivolta ai dipendenti dell’azienda Asst Brianza ma anche al personale delle ditte esterne, come quelle che hanno in appalto il servizio mensa e le pulizie. In totale, si tratta di 5460 persone

E’ entrata nel vivo anche all’ospedale di Desio la campagna vaccinale anti covid. A gestirla, è la nuova Asst Brianza. «Dopo le prime vaccinazioni simboliche a Vimercate – spiega il direttore socio sanitario della Asst Brianza Guido Griffagnini responsabile del piano vaccinale dell’azienda – siamo partiti il 4 gennaio a pieno regime. La somministrazione è rivolta ai dipendenti dell’azienda ma anche al personale delle ditte esterne, come quelle che hanno in appalto il servizio mensa e le pulizie. In totale, si tratta di 5460 persone».

Nei primi tre giorni della settimana, dal 4 al 6 gennaio, sono state vaccinate 1277 persone in tutta l’Asst, di cui 378 a Desio. «La nostra macchina organizzativa è in grado di arrivate a vaccinare 640 persone al giorno, di cui 240 a Vimercate, 240 a Desio e 160 a Carate Brianza» spiega il direttore. Al momento, le agende aperte per gli appuntamenti sono quasi tutte piene fino al 17 gennaio.

«Giovedì abbiamo somministrato altri 470 vaccini». La procedura del vaccino Pfizer BioNtech non è semplice. Per questo, l’azienda sanitaria brianzola nei primi giorni ha voluto testare la “filiera”.

«C’è un protocollo preciso da seguire, i vaccini sono conservati a -70 gradi e le dosi vanno preparate». Il 31 dicembre sono stati vaccinati i primi 24 operatori sanitari a Vimercate. Dal 4 gennaio sono partite le vaccinazioni anche a Desio e Carate. Dopo i dipendenti dei presidi ospedalieri, si passerà agli ospiti e ai dipendenti delle Rsa, oltre che ai medici di base, i pediatri, i medici delle strutture private. In totale, 9 mila persone.

