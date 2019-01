Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

In fila sull’A4: un camionista ha evitato guai ulteriori dopo un incidente

Camionista si mette di traverso ed evita mega incidente sull’A4 Un camionista italiano ha evitato un mega incidente sull’A4 sabato 5 gennaio. Ha visto un’auto sbandare davanti a sè e ha posizionato il suo camion in modo tale che nessuna macchina in arrivo potesse investirla. é successo tra Bergamo e Dalmine, prima del tratto brianzolo

Ha assistito a un incidente sull’A4, tra Bergamo e Dalmine, nel tratto che precede quello brianzolo. E per evitare ulteriori guai all’auto che davanti al suo camion ha sbandato improvvisamente ha fermato il suo bilico dietro la macchina, facendole da scudo.

Grazie alla prontezza di un camionista italiano la mattina di sabato 5 gennaio un automobilista ha avuto salva la vita o almeno si è messo al riparo da conseguenze più gravi nell’incidente.

La sua vettura era finita contro il new jersey e rischiava di venire travolta da quelle che sopraggiungevano. Sul posto sono accorsi anche i mezzi per rimuovere il mezzo pesante che però, contrariamente a quanto si pensava inizialmente, non era coinvolto nell’incidente, ma aveva, appunto, evitato guai ulteriori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA