Camionista di Vedano al Lambro la investe sulle strisce, morta una donna di 71 anni di Monza

Non ce l’ha fatta la monzese di 71 anni vittima investita da un camion, venerdì 24 maggio in mattinata, all’incrocio tra le vie Cavallotti e Pavoni, a Monza. La donna, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo, è deceduta poco dopo l’arrivo nel nosocomio.