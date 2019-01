Camion con rimorchio si incastra a Busnago: tradito dalle indicazioni del navigatore Avrebbe seguito le indicazioni del navigatore satellitare, finendo incastrato nel centro di Busnago. Soccorsi e forze dell’ordine hanno impiegato ore per liberare un camion con rimorchio dalla stretta via Carducci.

Avrebbe seguito le indicazioni del navigatore satellitare, finendo incastrato nel centro di Busnago. Soccorsi e forze dell’ordine hanno impiegato ore per liberare un camion con rimorchio dalla stretta via Carducci, tra l’altro con accesso vietato ai non residenti. È successo poco dopo le 8 e alle 11 il grosso camion era ancora incastrato tra le case. In attesa di rimuovere il rimorchio e proseguire nella rimozione, avvenuta finalmente intorno alle 12.

