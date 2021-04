Camion carico di terra si ribalta sulla Monza-Trezzo a Vimercate, lievi ferite per il conducente 53enne Il conducente del mezzo pesante, carico di terra, attorno alle 10 di lunedì 19 aprile, mentre percorreva la strada provinciale ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato su un fianco senza coinvolgere altri veicoli.

Un autotrasportatore di 53 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per accertamenti dopo che lunedì 19 aprile in mattinata, lungo la Strada Provincia 2 Monza - Trezzo, all’altezza di Vimercate, ha perduto il controllo del mezzo pesante carico di terra che si è ribaltato su un fianco lungo il ciglio della strada non coinvolgendo altri veicoli.

L’incidente è accaduto attorno alle 10 in via Dante e sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 con un’ambulanza e un’automedica , si sono portate anche squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, i carabinieri e la polizia locale.

