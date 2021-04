Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Coronavirus Covid vaccino Astrazeneca - foto LnNews/Regione Lombardia (Foto by Chiara Pederzoli)

Cambio di rotta sui vaccini: AstraZeneca solo per le seconde dosi, Pfizer e Moderna anche per la fascia 60-79 anni Il problema sono le forniture delle cause farmaceutiche che hanno indotto la Regione a bloccare le prime dosi di AstraZeneca anche per la fascia che va dai 60 ai 79 anni.

Cambia ancora il piano vaccinale da attuare in Lombardia. Il problema sono le forniture delle cause farmaceutiche che hanno indotto la Regione a bloccare le prime dosi di AstraZeneca anche per la fascia che va dai 60 ai 79 anni.

Per queste persone sono pronti Pfizer e Moderna, mentre AstraZeneca andrà solo a chi deve farsi inoculare la seconda dose perchè ci sono meno fiale disponibili.

Lo ha deciso ill direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi. Suucederà così già da lunedì 26 aprile.

