Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cambiare ambiente oggi per progettare il futuro: a Concorezzo si parla dell’aria in Brianza L’associazione Minerva insieme ad altri sodalizi del territorio brianzolo come MonzAttiva, LabMonza e Città Persone propone una rassegna su temi ambientali, si parte il 26 febbraio dalle 20.45 in modalità online.

L’associazione Minerva di Concorezzo insieme ad altri sodalizi del territorio brianzolo come MonzAttiva, LabMonza e Città Persone propone una rassegna di incontri dedicati al cambiamento climatico che affligge da anni la Terra. Proprio per far capire l’importanza del tema le associazioni hanno deciso di intitolare l’iniziativa “Progetto futuro. La sfida al cambiamento è oggi”.

Il primo meeting “L’aria in Brianza” è fissato per venerdì prossimo 26 febbraio alle 20.45 in modalità online. Gli eventi proseguiranno fino a maggio 2021 con cadenza quindicinale. «Progetto Futuro vuole proporre una visione integrata attraverso l’analisi e la connessione di fattori che saranno determinanti sulla qualità della vita delle città, perché oggi vanno raccolte le sfide che consentiranno di uscire dalla tenaglia dei cambiamenti globali del clima e della salute» ha fatto sapere Minerva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA