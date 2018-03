Calcio, serie C: Luca Giudici al centro nella partita di andata con Gavorrano (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio Serie C: il Monza ferma la corsa di Siena con Giudici e Cori Una rete per tempo di Giudici e Cori consegnano la partita con Siena al Monza nel campionato di Serie C di calcio: i biancorossi fermano la corsa dei toscani.

Il Monza ancora una volta ferma la corsa del Siena: vittoria dei biancorossi per 2-0 nella partita al Brianteo di sabato 17 marzo dopo il successo dell’andata per 3-0. Ancora una volta a segno Giudici per il Monza affiancato sul tabellino da Cori: il secondo in rete dopo 11’ dall’inizio del match, il secondo al 49’. Siena arrivava da tre vittorie consecutive e si trova ancora in testa alla classifica, dal momento che anche Livorno, prima inseguitrice a un punto di distanza, è stata fermata sul campo del Piacenza.

Gli uomini di Zaffaroni hanno 39 punti contro i 55 della testa della classifica. Martedì se la vedranno in trasferta con Gavorrano, penultima in classifica, mentre sabato 24 ospiteranno il Pro Piacenza in serata al Brianteo.

