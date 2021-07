Calcio Serie B: Monza-Pro Sesto, l’amichevole da Ronzone in diretta Facebook - GUARDA Si tratta della terza sfida amichevole della formazione di Stroppa impegnata nella preparazione nel ritiro di Ronzone in attesa della sfida contro la Juve del 31 luglio. Le parole del mister

In corso sabato 24 luglio con inizio alle 15 la terza amichevole pre-stagionale per il Monza di mister Stroppa. I biancorossi ospitano sul campo di Ronzone dove è in corso il ritiro la Pro Sesto. La sfida è trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Monza.

Mister Stroppa si è detto molto soddisfatto del primo step del lavoro svolto dai suoi ragazzi nel ritiro: «Le cose iniziate a Monza sono andate avanti al meglio, per gradi, e abbiamo integrato il lavoro fisico - dice, mentre per quanto riguarda la rosa e il mercato, suPedro Pereira - È il giocatore ideale per come vogliamo mettere in campo la squadra, è un ragazzo eccezionale , l’impatto con la squadra è stato positivo». E sulla sfida con la Juve al Trofeo Berlusconi: «Affrontiamo una squadra top,non sarà la solita amichevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA