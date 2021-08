Calcio, il sindaco di Nova Milanese tra i 27mila di San Siro per Inter-Genoa (in attesa di news dall’Under 18 in città) Il sindaco di Nova Milanese Fabrizio Pagani era tra i 27mila tifosi a San Siro per la prima Serie A tra Inter e Genoa: «È un modo per cercare di tornare alla normalità. Con tutte le precauzioni del caso, mascherina e green pass compresi».

Non si sa ancora se l’Inter U18 giocherà ancora a Nova Milanese, sul campo centrale di via Brodolini, le partite casalinghe della stagione che sta per iniziare. In base al calendario, l’Under18 inizierà domenica 19 settembre 2021 in casa con il Sassuolo, ma da parte della società nerazzurra ancora non si è fatto vivo nessuno per un eventuale rinnovo dell’accordo con la Città di Nova per utilizzare il campo cittadino.

Intanto il sindaco Fabrizio Pagani ha “restituito la visita” all’Inter, partecipando tra il pubblico allo spettacolo della prima del campionato di Serie A, in occasione della riapertura al pubblico dello Stadio di San Siro. Il primo cittadino novese era infatti tra i 27mila tifosi che hanno avuto la possibilità di calcare gli spalti, con il piacere di applaudire Nicolò Barella e gli altri nerazzurri, in occasione dell’esordio (vittorioso) con il Genoa di Davide Ballardini.

«Finalmente – commenta Pagani, che ha assistito al match dalla tribuna, settore Arancio - È un modo per cercare di tornare alla normalità. Con tutte le precauzioni del caso, mascherina e green pass compresi. Dove ero io, ho visto il più totale rispetto delle regole e distanze. L’Inter Under18? Non so. Per ora non ci siamo risentiti ma i rapporti sono buoni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA