Calamite d’artista che alimentano il ricordo e fanno bene al santuario di Cornate Sono state realizzate e donate da Mirella Perego e raffigurano la facciata della chiesina dedicata alla Madonna della Rocchetta: possono essere richieste al custode, i proventi verranno destinati alla cura e alle manutenzioni periodiche.

Due calamite per ricordarsi e fare del bene alla Rocchetta. I visitatori del santuario mariano da ora in poi infatti potranno chiedere al custode, Fiorenzo Mandelli, e far proprio un ricordo unico del passaggio sull’Adda: due calamite raffiguranti la facciata della chiesina. Sono state realizzate e donate da Mirella Perego, artista originaria di Cornate d’Adda ma che da diversi anni abita a Bussana Vecchia, una frazione di Sanremo, da tempo conosciuto come il paese internazionale degli artisti.

La Perego, dopo esser tornata al suo paese di origine, visitato il santuario mariano ha deciso di realizzare due dipinti che poi sono stati replicati in due serie di “calamite”, che offrono scorci della Rocchetta e possono essere un ricordo da tenere in casa, a portata di mano e soprattutto di occhi, per quando non si può passare al Santuario. Le calamite sono state poi fatte recapitare a Fiorenzo Mandelli e ora sono a disposizione dei visitatori. «È stato un dono inaspettato ma veramente gradito - ha commentato Mandelli - che dimostra come tante persone, vicine e lontane, abbiano nel cuore e nei propri ricordi l’immagine del Santuario, che domina la valle dell’Adda, e la devozione per la Madonna della Rocchetta, custodita in un luogo unico per spiritualità e bellezza».

Chi fosse interessato alle calamite con il ricordo del Santuario, donate dall’artista Mirella Perego, può rivolgersi a Fiorenzo Mandelli.Tutti i proventi verranno destinati alla cura e alle manutenzioni periodiche che vengono fatte al Santuario e sul Colle, che permettono anno dopo anno, grazie ai pellegrini, ai fedeli e ai turisti, la costante conservazione di questo luogo e la sua valorizzazione.

