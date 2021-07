Caduta rami a Lentate, intervento dei vigili del fuoco nella notte

Squadre in via Garibaldi, con una autopompa da Lazzate e un mezzo di elevazione da Desio, per liberare una pensilina da alcuni rami caduti da un albero sovrastante, probabilmente a causa del maltempo. L’intervento è scattato attorno all’1.50.